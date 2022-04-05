Brooklyn Köprüsü'nde feci kaza!
ABD'nin New York kentinde bulunan Brooklyn Köprüsü'nde süratle giren bir sürücü 4 aracın karıştığı feci bir kazaya neden oldu. Dünyanın en kalabalık metropolitan alanlarından biri olan New York'un kalbinde yer alan köprüde kaza sonrası yoğun araç kuyrukları oluştu.
Brooklyn Köprüsü'nde 4 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleşen ve Melih Göğebakan'ın araç kamerasıyla kaydedilen trafik kazası görüntülerinde, siyah bir otomobilin köprüdeki trafiği hiçe sayarak son sürat sağ şeritten girdiği görülüyor.
ABDPost.com'da yer alan habere göre, çarpmanın şiddetiyle yan devrilen aracın sürücüsü, emniyet kemerini de takmadığı için araç camından fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Hız yapan sürücünün çarpmasıyla zincirleme gelişen kazaya toplamda 4 araç karıştığı aktarıldı. Araçların her birinde ağır hasarar meydana gelirken bir kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Olay sonrası köprü üzerindeki trafik dururken araç sürücüleri kazaya karışanların yardımına koştu. Yerde kanlar içinde yatan ölen sürücünün görüntüsü herkesin üzerinde korku etkisi yarattı.
Kazanın ardından köprüde araç trafiği tamamen durdu ve uzun araç kuyrukları oluştu.
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