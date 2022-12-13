Brezilya'nın gündemindeki isim Jorge Jesus!

Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ilk sıradaki adaylar olurken Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus da hemen arkalarından geliyor. Guardiola'nın Manchester City ile 2025'e, Ancelotti'nin de Real Madrid'le 2024'e kadar sözleşmesi olmasından dolayı nasıl bir çözüm bulunacağı merakla bekleniyor.

Şu anda Brezilya'nın ilk hedefinin Ancelotti olduğu, 63 yaşındaki ismin tek şartının bu sezonu Real Madrid'de tamamlamak olduğu belirtildi. Öte yandan ana dili Portekizce olan ve Flamengo'da önemli başarılar kazanan Jorge Jesus, Brezilya'daki en ciddi adaylar konumunda duruyor. Ülke basınında yapılan anketlerde de Jesus'un Brezilya'nın başına geçmesi isteniyor. 69 yaşındaki ismin Fenerbahçe'de kontratı Haziran 2023'te sona erecek.