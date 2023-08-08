Brezilyalı yıldız Şenol Güneş'i yalanladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Anderson Talisca ile ilgili transfer açıklamasının ardından Brezilyalı isimden cevap geldi.

Şenol Güneş'in basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon euro'dan aşağı değil. Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek kalmaz çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursak yine alırız." şeklindeki sözleri, siyah-beyazlı camiada heyecan yarattı.

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime Talisca transferi için çağrıda bulunurken; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı paylaşım yaptı.

Şenol Güneş'i yalanladı

Brezilyalı yıldız, transfer durumunun olmadığını vurgulayarak "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya da niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı Talisca'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş cephesinden gelecek yanıt merakla beklenmeye başlandı.

Cristiano Ronaldo'nun ardından Saido Mane'yi de transfer eden Al-Nassr'ın Talisca ile yolları ayırmaya sıcak bakacağı iddia edilirken, Brezilyalı yıldız 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlamak istediğinin mesajını verdi.

Suudi Arabistan'da geçen sezon 23 maça çıkan Anderson Talisca, 20 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.