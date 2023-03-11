Brezilyalı yıldız adım adım Cimbom'a! İlk görüşme olumlu

Galatasaray'da 'transfer sihirbazı' olarak gösterilen Erden Timur'un bu defa hedefinde çok konuşulan Brezilyalı yıldız var.

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da 'transfer sihirbazı' Erden Timur'un listesinde birçok dünya yıldızı yer alırken önceliğinin Anderson Talisca olduğu öğrenildi.

Cimbom, listede üst sıralarda yer alan Anderson Talisca'yı başka takımlara kaptırmamak için yakın markajda tutuyor.

Sarı-kırmızılılar, Al Nassr'dan ayrılacağı belirtilen 29 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle geçtiğimiz günlerde yine bir araya geldi ve iki taraf arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Arap basını geçen hafta Talisca'nın Galatasaray ile prensipte anlaştığını duyurmuştu.

Önümüzdeki sezon Talisca'ya parçalı formayı giydirmeyi hedefleyen Galatasaray yönetimi, bu transferde ön planda olan takımların başında geliyor.