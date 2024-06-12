Brezilyalı stoper Beşiktaş için geliyor!
Beşiktaş, stoper bölgesi için anlaşma sağladığı Brezilyalı ismi bu gece İstanbul'a getirecek. Deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı gündemine almıştı.
Brezilyalı futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, tecrübeli stoperi İstanbul'a getireceği öğrenildi.
00.05'te geliyor
33 yaşındaki stoperin bu akşam saat 22.45'te İstanbul'da olacağı kaydedildi. Ardından bir güncelleme yapılarak geliş saati 00.05 olarak değiştirildi.
Deneyimli oyuncunun 2 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.
La Liga'da 224 maça çıktı
Paulista kariyerinde La Liga’da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
Brezilyalı stoper, Premier Lig’de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.
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