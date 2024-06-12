Brezilyalı stoper Beşiktaş için geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı gündemine almıştı.

Brezilyalı futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların, tecrübeli stoperi İstanbul'a getireceği öğrenildi.

00.05'te geliyor

33 yaşındaki stoperin bu akşam saat 22.45'te İstanbul'da olacağı kaydedildi. Ardından bir güncelleme yapılarak geliş saati 00.05 olarak değiştirildi.

Deneyimli oyuncunun 2 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

La Liga'da 224 maça çıktı

Paulista kariyerinde La Liga’da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı stoper, Premier Lig’de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.