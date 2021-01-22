Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle Brezilya'yla da uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada alınan yeni kararı açıkladı.
Bakan Koca, mutasyon sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını hatırlattı.
Bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs vakaları nedeniyle Brezilya'nın da bu listeye eklendiğini duyurdu.
Yorumlar