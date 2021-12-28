Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasım ayından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle ölenlerin sayısının 20'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 31 bin 405'e, tahliye edilenlerin 31 bin 391'e ve selden etkilenenlerin sayısının 471 bin 9'a yükseldiği belirtildi.

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette selden etkilenen kent sayısının 116'ya ulaştığı ifade edilen açıklamada, 100 kentte acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti vurduğuna dikkati çekerek, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.