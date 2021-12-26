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Brezilya'da yılbaşı eğlencesinde silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Eğlence sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Yerel basında saldırı, "suç örgütlerinin hesaplaşması" olarak değerlendirildi.

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