Brezilya'da yılbaşı eğlencesinde silahlı saldırı: 5 ölü, 6 yaralı
Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasında yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Eğlence sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı.
Brezilya'nın Ceara Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği, Fortaleza kentindeki bir futbol sahasında yapılan yılbaşı kutlamasına silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda, 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
Yerel basında saldırı, "suç örgütlerinin hesaplaşması" olarak değerlendirildi.
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