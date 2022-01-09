Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiye Departmanı, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Devrilen kayadan en az 3 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı belirtildi. 32 kişinin yaralandığı, 9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı.

İtfaiye Şefi Edgard Estevo, kaza sebebiyle 20 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, dalgıçların riskli olduğu gerekçesiyle gece çalışmalarına ara vereceğini bildirdi.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin ediyor.

Impactante video de accidente en Minas Gerais, Brasil al desprenderse una enorme pared de roca sobre un lago en el que paseaban varias embarcaciones. Según primeros informes hay al menos tres muertos, varios heridos y algunos desaparecidos.pic.twitter.com/Q2N8yzJ1sD — Alejandro Figueredo (@afigue2010) January 8, 2022

Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.