Brezilya'da Senato raporu: "Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı"

Brezilya senatosunun ülkedeki Covid-19 krizine ilişkin rapor taslağında, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun devasa corona virus ölüm bilançosundaki rolü nedeniyle cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya olması gerektiği belirtildi. Pandemi nedeniyle 600 bini aşkın kişinin öldüğü Brezilya'da Bolsonaro, etkisiz tedavi yöntemlerini teşvik etmiş ve ülkeye sunulan aşıları reddetmişti. Raporda Bolsonaro'ya şarlatanlık, cinayet, bilim karşıtı olmak ve insanlık suçları da dahil olmak üzere toplam 11 suç yöneltildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, ülkenin "stratosferik" corona virüs ölüm bilançosundaki rolü nedeniyle cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalması istendi.

Yetersiz ve bilim karşıtlığının yıkıcı bir portresi

Brezilya medyası tarafından yayınlanan bin 78 sayfalık senato raporu taslağı, Bolsonaro yönetiminin 600 binden fazla Brezilyalıyı öldüren bir halk sağlığı acil durumuna karşı gösterdiği ihmal, yetersizlik ve bilim karşıtı inkarcılığın yıkıcı bir portresini çiziyor.

"Asla unutmayacağız"

Bununla birlikte raporda, Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarını satın almayı ertelemeye yönelik "kasıtlı ve bilinçli" kararının gereksiz yere binlerce vatandaşı mezara mahkum ettiği belirterek, “Durumun matematiği açık: ne kadar çok enfeksiyon o kadar çok ölüm. Aşılar olmasaydı ölümler, ortaya çıktığı gibi stratosferik olurdu. Asla unutmayacağız” denildi.

Söz konusu rapor, Güney Amerika ülkesinde Şubat 2020'de başlayan ve ancak şimdi Brezilya'nın uluslararası alanda takdir edilen halk sağlığı hizmetinin çabaları sayesinde kontrol altına alınan Covid-19 salgınına ilişkin altı aylık bir kongre soruşturmasının ardından geldi.

11 suç yöneltildi

Brezilya'nın aşırı sağ liderine hidroksiklorokin gibi etkisiz ilaçları "inatla" teşvik ettiği için insanlığa karşı suçlar, suça teşvik ve şarlatanlık da dahil olmak üzere toplam 11 suç yöneltiyor.

Aşı üreticilerinden gelen teklifleri reddetti

Taslak rapordaki en ciddi iddia ise, Bolsonaro'nun ülkedeki salgınının ilk yılında aşı üreticilerinden gelen teklifleri reddetmesinin cinayet olduğunun vurgulanması:

Senato raporu: Bolsonaro, ülkedeki Covid-19 ölümlerindeki rolü nedeniyle yargılanmalı

“Sunulan tüm aşılara rağmen, federal hükümet onları satın almamayı seçti, bu karar, güvenliklerini ve etkinliklerini gösteren tüm bilimsel çalışmalara ve tüm uzmanların tavsiyelerine aykırıydı. Temmuz 2020 ile en az Ocak 2021 arasında herhangi bir teknik veya bilimsel dayanağı olmayan ve uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine aykırı aşı yaptırmama kararı, binlerce Brezilyalının hayatına mal oldu”

Diğer taraftan rapor, Bolsonaro'nun eylemlerinin "doğal enfeksiyon yoluyla sürü bağışıklığı fikrine ve erken tedavi biçimlerinin varlığına olan temelsiz inancına" dayandığını öne sürdü. Ancak, iktidardaki üçüncü yılının sonuna yaklaşmakta olan Bolsonaro'nun, en azından devlet başkanı olduğu sürece iddia edilen suçlarından yargılanması pek olası değil.

Kariyerinde kalıcı ve sarsıcı bir iz bırakacak

Ancak birçok uzman, senato soruşturmasının gelecek yıl yeniden seçilmeyi planlayan ancak desteği rekor seviyede düşen bir politikacının duruşuna ciddi ve kalıcı siyasi zarar verdiğine inanıyor.

Brezilya’da anketler, Bolsonaro'nun Ekim 2022 başkanlık yarışını ı eski solcu cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaptıracağını gösteriyor.

Öte yandan, Covid-19 soruşturmasına kanıt sunan bir sosyal aktivist olan Antônio Carlos Costa, Bolsonaro'nun salgına tepkisini üç kelimenin tanımladığını söyledi: yetersizlik, pervasızlık ve duyarsızlık.

Costa, “Milyonlarca insanın muhtaç durumda olduğu açlık, yas, ölüm ve işsizlik zamanları oldu. Bu benim neslimin en büyük krizi yaşandı ve başkan empati bile göstermedi” dedi.

Bununla birlikte Costa, Bolsonaro'nun parmaklıklar ardında işlediği suçları ödeyip ödemeyeceğinden emin olmadığını belirterek, "Ama kesin olan bir şey var: itibarına verilen zarar geri döndürülemez. Umarım bu ülke bir daha asla Bolsonaro tarafından yönetildiği

Senatör oğlu kınadı

Brezilya Devlet Başkanlığı ofisi, Covid-19 soruşturmasının taslak raporuna ilişkin henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Ancak, heçen Pazartesi günü corona virüs kurbanlarının akrabaları Kongre’de tanıklık yaptıktan sonra, Bolsonaro'nun senatör oğlu Flavio Bolsonaro, babasına saldırmak için tasarlanmış "ürkütücü, üzgün ve acınası" olarak nitelediği raporu kınadı.