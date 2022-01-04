Brezilya'da sel kabusu bitmiyor! Onlarca ölü!

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, Bahia'nın güneyindeki Belo Campo kentinde 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Böylece, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısı 26'ya çıktı, 518 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, seller nedeniyle 30 bin 915 kişinin evsiz kaldığı, 62 bin 731 kişinin tahliye edildiği ve sellerden etkilenenlerin sayısının 715 bin 634'e yükseldiği belirtildi.

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 166 kentin etkilendiği ve 154 kentte ilan edilen acil durumun sürdüğü duyuruldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 1 Ocak'ta, selden etkilenen bölgeler için 700 milyon Brezilya reali (125.6 milyon dolar) değerinde yardım kredisi açıldığını duyurmuştu.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, iki hafta önce şiddetlenen sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.