Brezilya'da 'Omicron' etkisi

Brezilya'da Federal hükümetin yayımladığı açıklamaya göre, tüm yolcu gemilerinin faaliyetleri Omicron varyantının yayılımı nedeniyle 21 Ocak'a kadar durduruldu.

Söz konusu karar, ülkedeki sağlık yetkililerinin, son günlerde yolcu gemilerinde artan vaka sayılarını dikkate alarak yaptığı uyarının ardından geldi.

Gemide bulunanlar 6 saat beklemek zorunda kalmıştı

Sağlık yetkilileri, 26 Aralık 2021'den bu yana 9 günlük zaman diliminde turistik bölgelerden gelen yolcu gemilerinde yaklaşık 800 vaka tespit edildiğinin altını çizerek virüsün yayılımı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rio de Janeiro Limanı'na demirleyen "MSC Preziosa" yolcu gemisinde bulunanlar, 26 yolcu ve 2 mürettebatta COVID-19 tespit edilmesinin ardından karaya çıkmak için 6 saat beklemek zorunda kalmıştı.