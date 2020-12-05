AjansHaber.com.tr Dünya 5 dakika geç gelen arkadaşına silah çekti

Brezilya'da bir polis öğle yemeğinden 5 dakika geç gelen arkadaşına silah çekti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, öğle yemeğinden beş dakika geç dönen meslektaşına sokak ortasında silah çekti. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada öğle yemeğine giden meslektaşı Márcio Simão ile sokak ortasında tartıştı.Kavganın, öğle yemeğine giden ve beş dakika geciken Márcio Simão ile yemek arasına çıkmak isteyen Felipe do Nascimento polisin öfkelenmesi üzerine çıktığı ifade edildi. Gecikmeye sinirlenen polis memuru Do Nascimento, silahını çekerek Márcio Simão'u tehdit etti.

MÜDÜRE SÖYLEYECEĞİM DEDİ, SİLAHINI ÇEKTİ

Do Nascimento'nun gecikme nedeniyle Márcio Simão'yu müdürüne rapor edeceğini söylemesi üzerine öfkesini kaybettiği öğrenildi. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Afrikalı gencin cenazesine Türkler sahip çıktı
Volkswagen CEO’su Diess’ten pişmanlık dolu sözler
Terör örgütü PKK Sincar'dan tamamen çıkartıldı
"Türkiye, Fransa'yı oyun dışına çıkardı"
Vakaları gurbetçilere bağladı
Gelin arabasını önünü kesip son şansını denedi
"Türkiye, Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindi"