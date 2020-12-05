Brezilya'da bir polis öğle yemeğinden 5 dakika geç gelen arkadaşına silah çekti
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, öğle yemeğinden beş dakika geç dönen meslektaşına sokak ortasında silah çekti. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada öğle yemeğine giden meslektaşı Márcio Simão ile sokak ortasında tartıştı.Kavganın, öğle yemeğine giden ve beş dakika geciken Márcio Simão ile yemek arasına çıkmak isteyen Felipe do Nascimento polisin öfkelenmesi üzerine çıktığı ifade edildi. Gecikmeye sinirlenen polis memuru Do Nascimento, silahını çekerek Márcio Simão'u tehdit etti.
MÜDÜRE SÖYLEYECEĞİM DEDİ, SİLAHINI ÇEKTİ
Do Nascimento'nun gecikme nedeniyle Márcio Simão'yu müdürüne rapor edeceğini söylemesi üzerine öfkesini kaybettiği öğrenildi. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Brazil's Military Police suspended Private Felipe do Nascimento & Corporal Márcio Simão on Friday after this incident where one was angery at the other for coming back 5 minutes late from lunch pic.twitter.com/arbQtUBA3L— Uncle (@Random_Uncle_UK) December 5, 2020
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