Brezilya Pele'ye veda ediyor! Dikey mezar detayı

Brezilya ve dünya futbolunun gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Güney Amerika’ya kadar futbol ailesi ‘Siyah İnci’ için yas tutarken efsane futbolcu son yolculuğuna uğurlanmaya hazırlanıyor.

82 yaşında hayatını kaybetti

'Futbolun Kralı' Pele, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 29 Kasım'dan bu yana kolon kanseri tedavisi gören efsane oyuncu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Pele'nin vefatı tüm futbol camiasını yasa boğdu. Efsane futbolcu için milyonlarca veda mesajı paylaşıldı.

Santos'a sevk ediliyor

82 yaşında hayatını kaybeden dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin vefatı, futbolseverleri yasa boğdu. Brezilyalı efsane son yolculuğuna uğurlanmak için Santos'a sevk ediliyor. Sao Paulo'nun dışındaki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenecek olan törene binlerce taraftarın katılması bekleniyor.

Dikey mezarlığa defnedilecek

Pele'nin cenazesi, Santos'ta dikey bir mezarlık olan Memorial Necropole Ecumenica'ya sadece ailesinin huzurunda son yolculuğuna uğurlanacak. Pele'nin cenazesinin 'dikey mezarlığa' defnedilecek olması dikkatlerden kaçmadı. Genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde kullanılan dikey mezarlar, geleneksel mezarlıklardan farklı olarak apartman yapısı şeklinde bir mimari barındırıyor.