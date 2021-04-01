Brezilya, Johnson&Johnson aşısının kullanımını onaylandı

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, analizler sonucu "Ad26.COV2-S" adlı COVID-19 aşısının, hastalığı ağır geçirmeye karşı koruduğu ve yetişkinlerde virüse yakalanmaya karşı etkili olduğu belirtildi.

Tek doz olarak uygulanan aşının 18 yaşından büyükler için kullanılacağı bilgisine yer verildi.

Kullanım onayı verilen 5'inci aşı oldu

Böylece Janssen'in aşısı, BioNTech/Pfizer, Oxford-AstraZeneca, Sinovac ve Covishield aşılarının ardından ülkede kullanım onayı alan 5'inci COVID-19 aşısı oldu.

Brezilya'nın Janssen ile 38 milyon dozluk COVID-19 aşısı anlaşması bulunuyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 317 binden fazla COVID-19 kaynaklı ölüm ve 12,6 milyondan fazla vaka ile dünyada ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.