Brezilya Devlet Başkanı'ndan “silah alın” çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptığı silahlanma çağrısı uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

"Brezilya'nın Trump'ı” olarak adlandırılan Bolsonaro, resmi konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan taraftarlarına "herkes silah alsın” diye seslendi.

Brezilya devlet başkanı, daha fazla Brezilyalının silah almasını sağlayacak kanun değişikliği için çabalamış, buna itiraz eden karşıtlarına da sert eleştiriler yöneltmişti.

Bolsonaro, daha çok insanın kolayca silah alabilmesini "halkın kendisini koruması gerektiğini” öne sürerek savunuyor.

Seçmen desteği azalan Bolsonaro, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın yolunu izlemekle eleştiriliyor. Bolsonaro, daha önce de gelecek yıl yapılacak seçimlere "hile karıştırılacağını” iddia etmiş, Yüksek Seçim Mahkemesi'ni bu "hile girişimlerine ortak olmakla” suçlamıştı. Bu iddiaları nedeniyle "halkı popülist söylemleriyle kışkırtmakla” eleştirilen sağcı devlet başkanı hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.