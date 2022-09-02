Brent petrolün varilinde son fiyatlar

Dün 95,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,70 artarak 93,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yaklaşan toplantısı öncesi artan arz endişeleri etkili oldu.

Piyasalar, grubun üretim politikasını görüşeceği 5 Eylül'de yapılacak toplantısına odaklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da geçen hafta başında, OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

OPEC+ grubu, önceki toplantısında eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos aylarında ise günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Öte yandan, G7 maliye bakanlarının bugün bir araya gelerek Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşmesi bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, uygulamanın hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını belirmişti.

Talep tarafında ise agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri ile Çin'de Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,15 ile 94,71 dolar aralığının direnç, 93,59 ile 93,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.