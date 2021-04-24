Brendan Rodgers'tan takdir toplayan hareket!

Premier Lig'de Leicester City, evinde West Bromwich'i 3-0 yendi.

Ev sahibinde 11'de başlayan ve takımın yıldızlarından olan Wesley Fofana, 60. dakikada oyundan çıktı. Yerine Marc Albrighton oyuna dahil oldu.

Brendan Rodgers'ın yaptığı bu değişiklik, İngiltere'de ana gündem maddelerinden biri oldu.

Rodgers konuyla ilgili olarak, "Fofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.