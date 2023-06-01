Bozuk tavuk etini çamaşır suyuyla yıkayıp müşteriye sattılar!

Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Lokantada yapılan aramada, bu şekilde olan yaklaşık 500 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Lokantadaki bozuk etlerin kokusu anlaşmasın diye bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra, çeşme suyuyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.

Bozulan etler imha edilirken, işletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.