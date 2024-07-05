Bozkurt işareti yapan ünlü isimler
Avusturya maçındaki gol sevincinde bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma açılmasının ardından bozkurt işareti Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte, farklı siyasi görüş ve farklı meslek gruplarından bozkurt işareti yapan ünlü isimler.
Bozkurt işareti, MHP ile özdeşleşse de mitolojik anlam taşıyan bu sembol siyasi görüş tanımaksızın Türk milliyetçileri ve milliyetçi gruplar tarafından kullanılır.
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Bugüne kadar farklı siyasi görüş ve farklı meslek gruplarından binlerce ünlü isim bu işareti kullandı. Hatta öyle ki aralarında yabancı isimler bile var.
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Son olarak CHP Genel Merkezi'ne kadar uzanan bozkurt işaretini yapan ünlü isimleri sizler için derledik.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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