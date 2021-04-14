Bozdoğan füzesi atış testini başarıyla geçti

Türkiye, savunma sanayisinde yaptığı atılıma bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.