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Bozdoğan füzesi atış testini başarıyla geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerini kullanarak savunma sanayisinde yaşanan büyük gelişmeyi açıkladı.

Türkiye, savunma sanayisinde yaptığı atılıma bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

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