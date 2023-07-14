Bozdağ'dan 15 Temmuz mesajı!

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türk halkının; Cumhurbaşkanı'na, Meclisine, hükûmetine, iradesine, Anayasa'sına ve demokrasisine "ölümüne sahip çıktığını" bildirdi.

"15 Temmuz, Türk halkının yenilmez ve geçilmez bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gündür." ifadesini kullanan Bozdağ şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Türk halkı, hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK içindeki FETÖ'cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken gazilik şerefine erişen gazilerimizi saygıyla anıyor, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele eden aziz Türk milletinin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepsini saygıyla anıyorum. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."