Bozdağ: “İmamoğlu hakim, savcıları tehdit ediyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Adalet Bakanı Bekir Bey'in hiç sesini duymadık. İçişleri Bakanı o kadar yaygara yapıyor ki diğerlerine fırsat kalmıyor. Oysa onun da kabahatinin büyük olduğunu düşünüyorum. Saklanmak yok" açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Bozdağ, TBMM'de AK Parti grubu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "İmamoğlu açıklamaları, hangi mevkide bulunursa bulunsun kimse hakim savcıları tehdit edemez. İçişleri ve Adalet bakanlarıyla uğraşacağınıza İstanbul ile uğraşın. İBB Başkanı'nı İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmeye çağırıyorum" dedi.