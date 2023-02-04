Bozcaada ve Gökçeada'ya iki gün feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.