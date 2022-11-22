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Bozcaada feribot seferleri yarın fırtına nedeniyle yapılamayacak

Geyikli ile Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında da Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

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