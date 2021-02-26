Boupendza, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Hatayspor’un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, Rus temsilcisi Krasnodar FK’ya gitmeyi reddetti.

Hafta başında Krasnodar FK temsilcisi Bahattin Demirbilek, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor yönetimini ziyaret edip; Aaron Boupendza transferi için anlaşmaya varmıştı. İlk etapta Hatay’a 6 milyon Euro, sezon sonunda 2 milyon Euro, ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edilmişti. Krasnodar’ın teklifini kabul eden Süper Lig ekibi, sözü Boupendza’ya bıraktı.

Ruslar futbolcuyu ikna edemedi



Gabonlu golcü ise beklentilerini hem mevcut takımına hem de Krasnodar’a iletti. Bunun üzerine futbolcu ile anlaşma sağlanmayınca transfer gerçekleşmemiş oldu. Tam Krasnodar’a gitmek üzereyken Hatayspor’da kalan Boupendza transferinin perde arkasını Rahmi Vardı, Radyospor’da anlattı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Vardı şunları söyledi:

“Yaklaşık 8,5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil.

“Hatayspor’daki ortamı başka yerde bulamam”

Futbolcumuz, Hatayspor’da kalmak istiyor. ‘Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam’ diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza’nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek.

“Fiyatı belirlendi: 8.5 milyon Euro”



Bizim için ilginç olan şu, ilk Süper Lig’e çıktığımızda burası Suriye’ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay’a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza’nın bedeli 8.5 milyon Euro. Sonuçta futbolcumuzun mutluluğu da önemli. Şunu da belirteyim. Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil.

“Fenerbahçe’den iyi bir teklif geldi”



Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti.

Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı.

"Patlama sırası Kamara'da"

Sportif direktörümüz, Boupendza gibi dünyanın her yerinden patlamaya hazır futbolcuları bulup getiriyor. Kamara şu an kendini çok gösteremedi ama 90 dakika oynadığı zaman o da dünya futbolunda gündeme gelecektir.”