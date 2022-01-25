Botaş: "İran dahil hiç bir tedarikçimize borcumuz bulunmamaktadır"

BOTAŞ, "BOTAŞ’ın İran’a borcu olduğu için böyle bir kesinti yapıldı." yönündeki iddia konusunda "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. BOTAŞ’ın İran dahil hiç bir tedarikçisine borcu bulunmamaktadır." açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır." denildi.

Türkiye'nin yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdiği yönündeki iddia ile ilgili BOTAŞ, "Türkiye’nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada, "Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır." bilgisi verildi.

BOTAŞ "2018 Ocak ayında depolarda var olan doğal gaz yüzde 73 oranında iken şimdi yüzde 32 seviyesinde." yönündeki iddia ile ilgili olarak ise "Doğal gaz depoları yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır." şeklinde görüş belirtti.