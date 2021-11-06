Bosna'da savaşın acıları hala taze
1992-1995 arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Antlaşması sonrası kurulan Bosna-Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'in "kendi ordularını kurmaya" yönelik açıklamaları tansiyonu yükseltti. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliamın acıları ise hala hafızalarda taze.
Bosna savaşı sırasında ülkenin dört bir yanını kuşatan Sırp birlikler on binlerce masum insanı katletti.
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Uluslararası toplumun devreye girmesiyle 1995 yılında imzalanan Dayton anlaşması savaşı sonlandırdı.Anlaşma ile ülke üçe bölündü
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Dayton ile ülke üç parçaya bölündü. Federasyon, entite ve özel statüye sahip Brcko bölgesi.
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Nüfusun çoğunluğunu Boşnaklar oluştursa da toprak paylaşımı eşit yapıldı.
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