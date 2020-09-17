"Bosna ve Yugoslavya savaşında TCG Anadolu gemimiz olsaydı..."

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Al Jazeera'ya açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli sistemlerin savunma sanayisindeki önemine dikkat çeken Emekli Tümamiral Gürdeniz, üzerinde uçak ve helikopter taşıyabilen Türkiye'nin amfibi çıkarma gemisi TCG'ye vurgu yaparak, "TCG Anadolu'ya Bosna savaşı esnasında sahip olsaydık, Bosna ve Yugoslavya'da o kadar kan dökülmezdi. Türkiye onlarla gücünü gösterirdi." dedi.