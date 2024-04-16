Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Alacami Mahallesi Gökçepınar yolu mevkisinde meydana geldi. Kuşlar Mahallesi'nde oturan Fatih Yılmaz, boşanmak isteyen eşi Nursel Yılmaz ile konuşmak için kendilerine ait araziye gitti. Fatih Yılmaz, iddiaya göre ikna edemediği Nursel Yılmaz'ı av tüfeği ile göğsünden vurdu. Daha sonra yakınlarını arayıp, "Hakkınızı helal edin" diyen Fatih Yılmaz aynı tüfekle intihar etti.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eşinden ayrılmak isteyen Nursel Yılmaz'ın yakınları tarafından birkaç defa ikna edildiği, verdiği boşanma dilekçesini de geri aldığı öğrenildi.

2'si kız 3 çocuğu bulunan Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin bugün psikolojik destek için randevu aldıkları da belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.