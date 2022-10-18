Boşanma davası devam eden şahıs kendini vurdu

Samsun’un Atakum ilçesinin Esenevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 2 yıldır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa T.(55), kızının evinin önüne giderek burada kaldırımda tabancayı kafasına dayayıp intihara teşebbüs etti.

Eşi Kadriye T.’nin kızının evinde toruna baktığı öğrenilen Mustafa T.’nin silahı kafasına dayayıp intihara kalkıştığını görenler durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.Polisin ikna çabaları karşısında tabancasını ateşleyen Mustafa T. kendini kafasından vurarak ağır yaraladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.