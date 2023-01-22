Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan H.E.Y (33), ailevi sorunları olduğu öğrenilen ve Kırşehir'de ikamet eden karısı A.Y. (33) ile konuşmak için kente geldi.

Ahi Evran Mahallesi'ndeki İkizarası Kent Park'ta bir kafeterya önünde buluşan karı koca arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda eşine tabancasıyla ateş eden H.E.Y, daha sonra kendini vurdu.

Sağlık ekibi, A.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.E.Y. de olay yerindeki müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın polis memuru ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.