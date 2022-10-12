Boru hatlarından petrol çaldılar!

Özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti.

Belirlenen silahlı çete üyelerine yönelik "Sondaj Operasyonu"nda 16 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, çeteye ait çok sayıda silah ele geçirildi.



Ağaçlık alanda depolama alanı kurmuşlar



Çete üyelerinin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edildi.

Şüphelilerin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek, özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladıkları ve varilleri ham petrolle doldurarak ağaçlık alanda bulunan gizli depolara naklettikleri belirlendi.

Çalınan petrollerin depolandığı yaklaşık 70 tonluk varil de ele geçirildi.