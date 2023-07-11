Borsa ve gram altında yeni rekor geldi!

Borsa İstanbul rekor serüvenlerine devam ediyor. BİST güne yüzde 1,61 oranında primle 6371 puandan başladı. Böylece BİST rekorunu yenilemiş oldu. Açılışta 441 Hisse yükselirken 13 hisse düşüş gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Altında yeni rekor geldi

Gram altın tarafında da yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.626 TL ile rekor tazeledi.

Altın dün 1.620 seviyesinden günü kapatmıştı.

Dolar 26,1079 lira, Euro 28,7721 lira, Gram Altın ise 1625 liradan işlem görüyor.