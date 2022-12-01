Borsa İstanbul uçuyor! İlk kez bu seviyeyi gördü!
Borsa İstanbul ilk kez 5000 puanı aştı. BİST 100 tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 1,38 değer kazanarak güne 5 bin 46 puan ile rekor seviyeden başladı. Endeks sonrasında da yükselişini sürdürerek gün içi tarihi zirvesini 5 bin 52 seviyesine taşıdı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 5 bin 25 puanı görürken; saat 10:14 itibarıyla yüzde 1,36 oranında yükselişle 5 bin 45 puan seviyesinde hareket ediyor.
Yorumlar