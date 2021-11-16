Borsa İstanbul rekor seviyede! İşte yükselişin nedenleri
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününde rekor seviyeye yükseldi. Garanti BBVA'nın ana ortağının gönüllü pay alımı yapacağına dair açıklaması ve borsadaki yabancı payı artışı yükselişin nedenleri arasında.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk iki gününde %4,93 artışla 1.718,27 puandan işlem görüyor. Döviz kuru ile birlikte yükselişe geçen borsanın 2 tetikleyici unsuru var.
Borsada Garanti BBVA etkisi
Borsa analistleri, Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin haftaya yükselişle başladığına işaret etti. Garanti BBVA'nın Hisse fiyatı açılışta 11,63 lira ile tarihi seviyeyi gördü.
Yabancı payı artışı
Fed’in faiz artırımı getirecek sıkılaştırma açıklamalarıyla, yüksek getiri için daha çok risk alma dönemi başladı. Kurdaki artış yabancı yatırımcının ilgisini Türkiye'ye çekerken, bu hafta borsadaki yabancı payı artışı %2'yi buldu.
Faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı, bankacılık sektöründe faiz marjını artırarak dördüncü çeyrek bilançolarına yönelik olumlu bir algı oluşturması da, endeksi yükselten önemli sebepler arasında gösteriliyor.
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