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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 1.927,82 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,53 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.927,82 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,5'le inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,93'le turizm oldu.

Dün Borsa İstanbul'da kapanışa yakın artan satış baskılarıyla saat 17.47'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı ve seans tamamlanmış oldu. Böylece BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,02 değer kaybıyla 1.910,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında oynaklığın yüksek, risk iştahının ise düşük seyrettiğini söyledi.

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