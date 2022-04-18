Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puanla kapanış rekorunu kırmıştı.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.