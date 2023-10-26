Borsa günü yükselişle tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü (26 Ekim Perşembe) yükselişle kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 237,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 3,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,37 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,31 ile ticaret oldu.