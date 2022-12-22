Borsa günü rekorlarla tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde tuttu.

Kurul açıklamasında, "Kurul, fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir" ifadelerine yer verildi.

ABD ekonomisi ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.

Analistler, ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında agresif sıkılaşmasına devam edeceğine dair endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında risk iştahının azaldığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise yukarı yönlü hareketine devam ettiğine dikkati çeken analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.