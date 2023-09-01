Borsa günü rekorla tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.