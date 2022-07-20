Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,47 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 2.514,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,94 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran holding oldu.

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 artışla 2.501,96 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri geride bırakmasının, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonun şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili olmadığını gösterdiğini belirterek, söz konusu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.