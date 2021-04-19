Borrell: İran ve ABD anlaşmaya yakın

Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının video konferansla yapılan toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Borrell, İran ile küresel güçler arasında imzalanan ve ABD'nin 2018'de ayrıldığı nükleer anlaşmanın yeniden tam olarak uygulanması, ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda Viyana'da süren görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı.

"Görüşmelerde ilerleme ışığı var." diyen Borrell, ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasının dünyayı daha güvenli yapacağını dile getirdi.

Borrell, ABD'nin de İran'ın da bir anlaşmaya varmak için istekli olduğunu belirterek, "Her iki tarata da mutabakata varmak için iyi niyet bulunuyor." dedi.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Rusya'nın Ukrayna sınırına ve Kırım'a 150 binden fazla asker yığdığını söyleyen Borrell, bölgede gerginliğin tırmanma riskinin ortada olduğunu belirtti.

Borell, "AB dışişleri bakanlarının mesajı çok net. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğimizi teyit ediyoruz." dedi.

Rusya'ya, Ukrayna'nın da talep ettiği şekilde yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Borrell, şu an için Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamayacaklarını, durumun değişebileceği ni bildirdi.

Myanmar'a yeni yaptırım

Borrell toplantıda, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'a 2'nci kez yaptırım kararı aldıklarını da duyurdu.

Bu kez alınan yaptırımların daha geniş kapsamlı olduğunu belirten Borrell, 10 kişi ve ordunun sahip olduğu 2 kuruluşun darbedeki ve halka yönelik baskı kurulmasındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Böylece Myanmar'da seyahat yasağı, varlıkların dondurulması şeklinde yaptırım uygulanan kişi sayısı 35, kuruluş sayısı 2 oldu.