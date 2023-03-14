Borrell, daha fazla sorumluluk alınması gerekiyor!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı "Dürüstlük Orta Doğu'da barışı ilerletebilir." başlıklı yazılı açıklamasında, İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında her hafta çok fazla insanın öldüğünü, buna karşın uluslararası toplumun sessizliğini koruduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi, Batı Şeria'daki durumu şu sözlerle anlattı:

"Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddet, Filistinlilerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını giderek daha fazla tehdit ediyor ve neredeyse hep cezasız kalıyor. Dahası, İsrail askeri operasyonları, çoğu zaman etkili bir hesap verme sorumluluğu olmadan sıklıkla sivil Filistinlilerin ölümüne neden oluyor. İşgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşimler genişliyor ve kutsal alanlarla ilgili hassas statüko aşınıyor. İsrailliler güçlü bir devlete ve orduya güvenebilirken, Filistinlilerin böyle bir çaresi yok. Kişinin kaderini kontrol etme yeteneğindeki bu büyük eşitsizlik, yol kenarındaki her kontrol noktasında görülebilir. Bütün bu gerçekler barışın önündeki engellerdir."