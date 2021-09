Boris Johnson kurbağa Kermit'e karşı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler'de yaptığı ilginç konuşmasında, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele için bir araya gelmeleri gerektiğini anlatırken Muppet Show'un popüler karakteri kurbağa Kermit'ten örnek verdi.

Kermit'in meşhur " It's not easy being green" ("Yeşil olmak kolay değil") şarkısından bahseden Johnson; Bence Kermit yanılıyor, yeşil olmak o kadar da zor değil dedi.

Johnson ayrıca konuşmasından önce gazetecilele şakakaşırken, adını Yunan rüzgar tanrısı "Boreas" olarak değiştireceğini söyledi.