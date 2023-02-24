Boris Johnson gözünü NATO'ya dikti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Genel Sekreteri görevine aday olmak istediğini açıkladı.

Ukrayna gazetesi European Pravda'ya konuşan Boris Johnson, "NATO Genel Sekreteri olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "NATO'yu yönetmek mi? Bu harika bir fikir, çok iyi bir fikir. Bu fikre sahip olduğumu vurgulamak istiyorum ve kimsenin burada bir aday olduğunu unutmamasını istiyorum. Bu kez belki şansım yaver gidebilir" şeklinde cevap verdi.

"Kendimi kesinlikle bir aday olarak görüyorum. Bu iyi ve önemli bir pozisyon" diyen Johnson, eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "Bir sonraski NATO Genel Sekreteri AB'den olmalı" sözlerini desteklediğini ancak AB dışında da başka aday seçeneklerinin olabileceğini söyledi.