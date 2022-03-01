Bordo-mavililer, yarı finale yükseldi

60. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

62. dakikada ceza alanı içinde Bakasetas'ın sert şutunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Kouassi tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de yan direkten dönerek uzaklaştı.

70. dakikada Visca'nın kullandığı serbest atışta, Djaniny'nin yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Diogo, çıkardı.

85. dakikada Fernando'nun ortasında, ceza alanı içinde Wright'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

88. dakikada Fernando'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topa Ghacha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı üzerinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir'in önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.