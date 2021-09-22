Borçlular dikkat, yapılandırmada son gün 30 Eylül!

Söz konusu kanun ile kesinleşmiş vergi, harç, ecrimisil, MTV, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlara yapılandırma imkanı getirilmişti. Kanun kapsamında ayrıca ihtilaflı ve tarhiyat aşamasındaki vergi ve cezalara kolaylık sağlanırken, matrah artırımı ve stok düzeltmeleri için de imkan sunuluyor. Yapılandırılacak tutarlar peşin ödenebileceği gibi ikişer aylık dönemlerde 6-9-12-18 taksit halinde ödenebiliyor.

Peşin ödeme seçeneği tercih edilirse Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, ve trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 25 indirim imkanı yapılması gibi çok önemli imkan ve kolaylıklarda getirildi.

Bu imkanlardan faydalanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Peşin ve ilk taksit ödemelerinin ise 01 Kasım 2021 tarihine kadar yapılacak. Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle başvurular www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılabiliyor.

Ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yapılabiliyor.