Borçka Belediyesi tweet attı sosyal medya yıkıldı! Hangisi Abdulrazak Gurnah!

Borçka Belediyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, ünlü roman yazarı Abdulrazak Gurnah'ı tebrik ederken Morgan Freeman'ın fotoğrafının kullanılması sosyal medyada espri konusu oldu.

Borçka Belediyesi'nin attığı tweet binlerce etkileşim alırken, esprilere konu olan paylaşıma yapılan yorumlar kullanıcıları gülümsetti. Yapılan yorumlarda "gerçek" Abdulrazak Gurnah'ın kim olduğu espirileri yapıldı. Espirilere Türkiye'nin farklı illerinden, ilçe belediyelerinin hesapları da dahil oldu. İşte Morgan Freeman'lı olay paylaşıma yapılan dikkat çekici yorumlardan birkaçı.