Borç yapılandırmasına nasıl başvurulur? Kimler faydalanabilir?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, öğrenci kredisinden prim borcuna, emlak, taşıtlar vergisinden trafik cezasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsayan yapılandırma yasası yürürlüğe girdi.
7440 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Hangi borçlar yapılandırılabilecek?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına dahil edildi.
Ayrıca, belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
Borçlar kaç taksitle ödenecek?
Borç yapılandırmalarında 36 ay olan üst sınır 48 aya çıkarıldı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek.